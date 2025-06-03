Предательницу, которая во время оккупации Харьковщины работала в "народной милиции", приговорили к 15 годам заключения

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Холодногорский районный суд города Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую работницу правоохранительного органа Харьковщины, которая во время оккупации Изюма активно сотрудничала с россиянами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что в марте 2022 женщина добровольно перешла на сторону врага. Вместе с другими коллаборантами она встречала колонны окупантов в центре Изюма, указывала места расположения государственных учреждений и активно способствовала деятельности российских захватчиков.

За свою "службу" женщина получила должность во вновь так называемой "народной милиции". Она проводила "следственные действия", патрулировала улицы, в том числе местный рынок.

Во время деоккупации Изюма коллаборантка сбежала вместе с войсками РФ.

"Решением суда она признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначена наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове СБУ задержала российского агента, служившего в Нацгвардии.