Ударил ножом 30 раз: в Ровенской области свой приговор получил мужчина, который жестоко убил жену
В Ровенской области суд вынес приговор по делу об убийстве. Речь идет о жестоком убийстве женщины, которой ее муж нанес многочисленные удары ножом.
Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену. Его приговорили к 13 годам заключения. Известно, что он нанес женщине 30 ударов ножом, от чего она скончалась.
Самая трагедия произошла летом прошлого года в селе Могиляны. Между женой и мужем возник конфликт. Из-за злоупотребления алкоголем 65-летняя женщина угрожала поместить 67-летнего мужчину в специализированное заведение, где он лечился и раньше. Это разозлило его. В результате он схватил нож и нанес жене смертельные ножевые ранения по всему телу.
С места убийства мужчина скрылся, но впоследствии его задержали правоохранители. Теперь он проведет следующие 13 лет за решеткой.
Напомним, ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына . После совершенного он скрывался в лесном массиве, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.