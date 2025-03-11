Фото: Нацполиция

В Ровенской области суд вынес приговор по делу об убийстве. Речь идет о жестоком убийстве женщины, которой ее муж нанес многочисленные удары ножом.

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену. Его приговорили к 13 годам заключения. Известно, что он нанес женщине 30 ударов ножом, от чего она скончалась.

Самая трагедия произошла летом прошлого года в селе Могиляны. Между женой и мужем возник конфликт. Из-за злоупотребления алкоголем 65-летняя женщина угрожала поместить 67-летнего мужчину в специализированное заведение, где он лечился и раньше. Это разозлило его. В результате он схватил нож и нанес жене смертельные ножевые ранения по всему телу.

С места убийства мужчина скрылся, но впоследствии его задержали правоохранители. Теперь он проведет следующие 13 лет за решеткой.

Напомним, ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына . После совершенного он скрывался в лесном массиве, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.