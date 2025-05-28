Российские дроны атаковали Харьковщину: среди раненых – 4-летняя девочка

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Сегодня, 28 мая, российские войска нанесли удар беспилотниками по Харьковщине, в результате чего пострадали мирные жители

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в селе Васищево во время обстрела ранения получили 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины. Также пострадала 4-летняя девочка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

Кроме того, в селе Эсхар получили ранения 63-летний и 80-летний мужчины, а также 63-летняя и 71-летняя женщины.

Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, на этой неделе военные РФ атаковали Харьков новыми дронами. Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета.