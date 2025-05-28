Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 мая армия РФ запустила по Украине 94 средства воздушного нападения – ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 71 вражеский БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что РФ направила на Украину:

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей - РФ и из ВОТ Крыма;

88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локационно утрачены/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки было зафиксировано попадание в восьми локациях.

Напомним, ночью 28 мая военные моряки сбили 16 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".