Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили женщину, которая незаконно получала социальные выплаты. Теперь ей объявили о подозрении

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

51-летняя женщина предоставила недостоверную информацию в государственное учреждение. По фейковым данным, она с дочерью приехала из города Чугуева, то есть — теперь вынужденно перемещенным лицом, и нуждается в социальных выплатах.

Однако женщина указала в документах недостоверный адрес. Благодаря этому она 15 месяцев получала от государства на себя и свою дочь выплаты незаконно. Это около 80 тысяч гривен. Теперь ей сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили женщину, которая почти пол года получала пенсию своего мертвого соседа. Она ухаживала за пенсионером, а когда он умер — получала выплаты, поступавшие на его карточку.