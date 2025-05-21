Вражеский FPV-дрон попал в авто украинских снайперов на Харьковщине
FPV-дрон попал в автомобиль снайперов бригады «Месть». Броня спасла жизнь украинским защитникам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Во время выполнения боевых заданий на Харьковщине автомобиль подразделения снайперов бригады ГПСУ "Месть" поразил вражеский FPV-дрон. Благодаря броне, установленной на автомобиле, обошлось без пострадавших.
"Слава Богу, никто не пострадал! Благодарны Госпогранслужбе за то, что обеспечивает нас такими автомобилями", — отмечают пограничники.
Ранее мы сообщали о том, что бригада "Месть" уничтожила российскую бронетехнику под Купянском.
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