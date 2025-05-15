В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу

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В Купянске Харьковской области из-за постоянных российских атак по городу пришлось закрыть медицинское учреждение

Об этом в телеэфире сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, россияне продолжают атаковать город.

"18 управляемых авиационных бомб враг сбросил на территорию общества вчера, из них одна – полуторатонная. Большое количество разрушений: более 60 частных домов уничтожены или повреждены, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры", – сообщил Беседин.

Он отметил, что те услуги, которые могли предоставлять еще неделю назад – это и терцентр обслуживания, поддерживаемый именно маломобильных граждан, медицинское учреждение – недоступны.

Поэтому больница временно прекращает работу в связи с угрозой авиационных ударов.

Напомним, в Харьковской области 11-летний ребенок взорвался на взрывчатке.