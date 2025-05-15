10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
06:15  15 мая
Попали в фотоловушку: в Карпатах у границы с Румынией задержали уклонистов
02:30  15 мая
На фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа
UA | RU
UA | RU
15 мая 2025, 12:59

В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу

15 мая 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В Купянске Харьковской области из-за постоянных российских атак по городу пришлось закрыть медицинское учреждение

Об этом в телеэфире сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, россияне продолжают атаковать город.

"18 управляемых авиационных бомб враг сбросил на территорию общества вчера, из них одна – полуторатонная. Большое количество разрушений: более 60 частных домов уничтожены или повреждены, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры", – сообщил Беседин.

Он отметил, что те услуги, которые могли предоставлять еще неделю назад – это и терцентр обслуживания, поддерживаемый именно маломобильных граждан, медицинское учреждение – недоступны.

Поэтому больница временно прекращает работу в связи с угрозой авиационных ударов.

Напомним, в Харьковской области 11-летний ребенок взорвался на взрывчатке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Купянск атака больница РФ война
Пограничники показали, как уничтожают окупантов в Харьковской области
15 мая 2025, 09:43
В Харькове женщина завладела мобильным телефоном незнакомца и сняла с его счета около 50 тыс. грн
14 мая 2025, 13:15
В Харьковской области мужчина помогал за 9500 долларов получить "бронирование" от армии
14 мая 2025, 12:39
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию
15 мая 2025, 13:04
В ДТП в Тернопольской области травмировался несовершеннолетний мотоциклист
15 мая 2025, 12:56
Смертельное ДТП на Волыни: один погибший, один травмирован
15 мая 2025, 12:44
В Тернополе мужчина может сесть в тюрьму за то, что вырубил 2 дерева в парке
15 мая 2025, 12:39
Россияне обстреляли из артиллерии Запорожскую область, разрушены дома
15 мая 2025, 12:26
На Закарпатье задержан пограничник, который за 2500 долларов согласился переправить мужчину в ЕС
15 мая 2025, 12:19
Стало известно, что произошло с военным ТЦК, которого раскритиковал мэр Харькова за избиение учителя
15 мая 2025, 12:04
Юморист Розовый разводится после года брака: что произошло
15 мая 2025, 11:58
Сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
15 мая 2025, 11:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »