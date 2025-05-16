Войска РФ нанесли более 20 авиаударов по Запорожской области: есть разрушения
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 402 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 6 сообщений о повреждении квартир, домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, более 12 часов понадобилось чрезвычайным работникам, чтобы ликвидировать масштабный пожар, возникший вследствие вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на Сумщине. Продолжается разбор завалов.
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