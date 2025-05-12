РФ нанесла удары по Харьковщине КАБами и дронами: есть раненые
За прошедшие сутки российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Харьковской области, применив авиационные бомбы (КАБ) и ударные FPV-дроны
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов , передает RegioNews .
По его словам, в результате атак пострадали пятеро гражданских:
- в селе Садовод Великобурлукской общины ранены две женщины,
- в селе Ивашки Золочевской общины — мужчина,
- в селе Барановка — еще двое жителей.
Враг применял по Харьковщине разные виды вооружения: 7 КАБ и 6 FPV-дронов.
Повреждение зафиксировано в четырех районах области.
Разрушены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, склады, авто и гаражи.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека.
Сегодня утром, 12 мая, войска РФ атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали 10-летнего ребенка.