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12 мая 2025, 12:38

РФ нанесла удары по Харьковщине КАБами и дронами: есть раненые

12 мая 2025, 12:38
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фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Харьковской области, применив авиационные бомбы (КАБ) и ударные FPV-дроны

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов , передает RegioNews .

По его словам, в результате атак пострадали пятеро гражданских:

  • в селе Садовод Великобурлукской общины ранены две женщины,
  • в селе Ивашки Золочевской общины — мужчина,
  • в селе Барановка — еще двое жителей.

Враг применял по Харьковщине разные виды вооружения: 7 КАБ и 6 FPV-дронов.

Повреждение зафиксировано в четырех районах области.

Разрушены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, склады, авто и гаражи.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека.

Сегодня утром, 12 мая, войска РФ атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали 10-летнего ребенка.

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война Харьковская область FPV-дрон КАБ раненые гражданская инфраструктура
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