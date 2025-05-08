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08 мая 2025, 12:23

Оккупанты атаковали автомобиль на Харьковщине: ранены три женщины

08 мая 2025, 12:23
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вооруженные силы РФ продолжают террор мирного населения Харьковской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел в четверг, 8 мая, около 7:05. Российские войска ударили ударным FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero.

В результате атаки пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет.

Все они получили обломочные ранения, их госпитализировали.

Прокуроры совместно с полицейскими задокументировали факт очередного военного преступления РФ.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, во вторник утром, 6 мая, в Днепровском районе Херсона гражданское авто наехало на взрывное устройство. Ранения получили трое горожан.

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