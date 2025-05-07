На Днепропетровщине дрон попал в многоэтажку
На Днепропетровщине в результате атаки окупантов произошел пожар в жилом доме. Спасатели тушили огонь
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
7 мая русские войска снова атаковали Никополь. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, ранее в Харьковской области из-за российских обстрелов возникли масштабные лесные пожары. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 гектаров.
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