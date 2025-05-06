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06 мая 2025, 17:40

Из-за обстрелов Харьковщины пострадали 5 гражданских, среди них – ребенок

06 мая 2025, 17:40
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вчера и сегодня российские войска атаковали Харьковщину дронами и авиабомбами. Пострадали пять мирных жителей, среди которых 16-летний парень

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 10:00 6 мая оккупанты ударили по селу Старовировка Купянского района.

"Повреждены жилые дома. Пострадал 16-летний парень — со взрывным ранением он госпитализирован", — говорится в сообщении.

Также российские войска нанесли авиаудары "ФАБ-500" из УМПК по Купянску. Повреждения получили частные домовладения. У 72-летней мирной жительницы острая реакция на стресс.

Вчера, 5 мая, в 17:10 агрессор нанес несколько ударов FPV-дронами по селу Ивашки Богодуховского района. Там поврежден служебный автомобиль одного из предприятий.

Также около 20:30 оккупанты сбросили КАБ на село Гороховатка Изюмского района. Повреждения получили частные домовладения и автомобиль. Трое мужчин в возрасте 57, 62 и 70 лет получили акубаротравму.

Кроме того, в 22:00 враг обстрелял из РСЗО село Бахтин Изюмского района. В результате удара разрушен дом и поврежден автомобиль.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, 6 мая враг нанес массированный удар по Харькову. Пострадали четыре человека. На крупнейшем рынке Харькова "Барабашово" в результате российского удара сгорели 90 магазинов, почти 100 – повреждены.

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