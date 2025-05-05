На Севере "Стальная Граница" разбомбила укрытия российских пилотов
На Сумском направлении расчет FPV-бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия с оккупантами — пилотами БпЛА
Видео уничтожения враждебных позиций обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"По имеющимся данным - в этих укрытиях находились вражеские пилоты. Обе цели - успешно уничтожены, ищем следующие", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении операторы БпЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых россияне захватили в плен.
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