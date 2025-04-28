Фото: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Купянск. В результате удара повреждены дома местных жителей

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

28 апреля российские оккупанты осуществили бомбардировку города Купянск. Управляемой бомбой они попали в частный дом. В результате удара произошел пожар. Спасатели работали вместе с медиками ГСЧС.

По предварительным данным, в результате атаки, к счастью, никто из людей не пострадал. Однако на фото можно увидеть, что россияне в очередной раз разрушили жилые дома.

Кроме того, в прокуратуре сообщалось, что в 15:40 россияне снова атаковали Купянск, но уже с артиллерии. В результате удара 65-летний мужчина пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали медики.

Напомним, 27 апреля российские войска избивали по Павлограду на Днепропетровщине ударными дронами. В результате атаки врага пострадал ребенок. Также погиб 38-летний мужчина.