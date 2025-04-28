фото: Минобороны Украины

Утром 28 апреля во время выполнения боевого задания по поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских БПЛА был потерян истребитель Су-27

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда прибыла на место приземления. Летчика доставили в больницу для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

"Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.