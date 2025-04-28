На Харьковщине пограничники сожгли технику и склад БК россиян: эксклюзивные кадры
В Харьковской области бойцы подразделения "Феникс" бригады "Месть" уничтожили российскую транспортную технику, склад боекомплекта (БК) и вражеские позиции
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Для поражения украинские защитники применили ударные дроны-камикадзе.
"Работает "Феникс" ГПСУ. Природа очищается, техника — пылает", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы "Феникса" показали, как уничтожают логистику россиян в Харьковской области.
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