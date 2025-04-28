Харьковщина под обстрелами: повреждены жилые дома и хозяйства, погиб скот
Армия РФ продолжает обстреливать Харьковскую область. В результате атак за сутки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также погиб крупный рогатый скот
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
- 04:30 - Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Высшее Соленое
В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
- 03:08 - Харьковский р-н., Нововодолажская община, с. Мокрая Рокитная
Десять БпЛА типа "Шахед" попали в здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. 22 головы крупного рогатого скота погибли, еще 30 коров получили ранения.
- 02:30 - Изюмский р-н., Изюмская ТГ, г. Изюм
Обстрел БпЛА "Герань 2" повредил складское и производственное здание.
- 01:03 - Изюмский р-н., Барвенковская ТГ, г. Барвенково
Обстрел двумя БпЛА типа "Шахед" повредил административное здание, хозяйственное сооружение, два автомобиля и комбайн.
- 11:20 - Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Возрожденское
Артобстрел уничтожил частный дом и повредил две хозяйственные постройки.
- 09:03 - Купянский р-н., г. Купянск
Попадание FPV-дрона привело к возгоранию легкового автомобиля. Пострадал местный врач , у которого диагностировали акубаротравму.
- 08:22 - Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Золочев
Обстрел БпЛА типа "Молния" вызвал попадание в дорогу.
Напомним, за минувшие сутки российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области, погиб человек.
В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 5 гражданских.