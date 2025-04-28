Харьковщина под обстрелами: повреждены жилые дома и хозяйства, погиб скот

фото: Telegram/Олег Синегубов

Армия РФ продолжает обстреливать Харьковскую область. В результате атак за сутки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также погиб крупный рогатый скот

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

04:30 - Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Высшее Соленое

В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

03:08 - Харьковский р-н., Нововодолажская община, с. Мокрая Рокитная

Десять БпЛА типа "Шахед" попали в здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. 22 головы крупного рогатого скота погибли, еще 30 коров получили ранения.

02:30 - Изюмский р-н., Изюмская ТГ, г. Изюм

Обстрел БпЛА "Герань 2" повредил складское и производственное здание.

01:03 - Изюмский р-н., Барвенковская ТГ, г. Барвенково

Обстрел двумя БпЛА типа "Шахед" повредил административное здание, хозяйственное сооружение, два автомобиля и комбайн.

11:20 - Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Возрожденское

Артобстрел уничтожил частный дом и повредил две хозяйственные постройки.

09:03 - Купянский р-н., г. Купянск

Попадание FPV-дрона привело к возгоранию легкового автомобиля. Пострадал местный врач , у которого диагностировали акубаротравму.

08:22 - Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Золочев

Обстрел БпЛА типа "Молния" вызвал попадание в дорогу.

Напомним, за минувшие сутки российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области, погиб человек.

В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 5 гражданских.