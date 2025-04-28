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Сегодня утром, 28 апреля, россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате вражеской атаки погибли трое гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 4 часов ударили по частному сектору Новоэкономического. В поселке повреждены домовладения.

"В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Во время атаки оккупантов гражданские находились в своих домах", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование. Специалисты устанавливают тип вооружения, которым атаковали мирных жителей.

Напомним, вчера оккупанты ударили ФАБами по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеского авиаудара три человека погибли, еще четверо – пострадали.