Россияне ударили по поселку в Донецкой области: погибли супруги и их сосед
Сегодня утром, 28 апреля, россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате вражеской атаки погибли трое гражданских
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 4 часов ударили по частному сектору Новоэкономического. В поселке повреждены домовладения.
"В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Во время атаки оккупантов гражданские находились в своих домах", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование. Специалисты устанавливают тип вооружения, которым атаковали мирных жителей.
Напомним, вчера оккупанты ударили ФАБами по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеского авиаудара три человека погибли, еще четверо – пострадали.