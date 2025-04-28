На Сумщине в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов
За минувшие сутки российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области
Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки в Шалыгинской общине погиб один человек.
За сутки больше всего пострадали населенные пункты Сумского и Шосткинского районов. Российские войска активно применяли артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и ударные дроны FPV.
Зафиксировано более 30 пусков управляемых авиабомб, более 20 атак ударными БпЛА и почти 20 атак ударными дронами.
Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине - частные жилые дома;
- в Эсманьской общине – частный дом;
- в Ворожбянской общине - здания предприятия;
- в Путивльской общине – частный дом и легковой автомобиль;
- в Шосткинской общине – жилые дома.
За сутки совместными усилиями органов власти, ГСЧС, Нацполиции и общественных организаций из приграничных общин эвакуированы 14 человек.
Воздушная тревога в области продолжалась более 12 часов.
Напомним, в Сумской области украинские бойцы разбомбили вражеские укрытия и артиллерию.