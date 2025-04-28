На Сумщине в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов

фото: Сумская областная прокуратура

За минувшие сутки российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки в Шалыгинской общине погиб один человек.

За сутки больше всего пострадали населенные пункты Сумского и Шосткинского районов. Российские войска активно применяли артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и ударные дроны FPV.

Зафиксировано более 30 пусков управляемых авиабомб, более 20 атак ударными БпЛА и почти 20 атак ударными дронами.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине - частные жилые дома;

в Эсманьской общине – частный дом;

в Ворожбянской общине - здания предприятия;

в Путивльской общине – частный дом и легковой автомобиль;

в Шосткинской общине – жилые дома.

За сутки совместными усилиями органов власти, ГСЧС, Нацполиции и общественных организаций из приграничных общин эвакуированы 14 человек.

Воздушная тревога в области продолжалась более 12 часов.

Напомним, в Сумской области украинские бойцы разбомбили вражеские укрытия и артиллерию.