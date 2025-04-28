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28 апреля 2025, 08:56

На Сумщине в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов

28 апреля 2025, 08:56
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фото: Сумская областная прокуратура
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За минувшие сутки российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки в Шалыгинской общине погиб один человек.

За сутки больше всего пострадали населенные пункты Сумского и Шосткинского районов. Российские войска активно применяли артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и ударные дроны FPV.

Зафиксировано более 30 пусков управляемых авиабомб, более 20 атак ударными БпЛА и почти 20 атак ударными дронами.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Середино-Будской общине - частные жилые дома;
  • в Эсманьской общине – частный дом;
  • в Ворожбянской общине - здания предприятия;
  • в Путивльской общине – частный дом и легковой автомобиль;
  • в Шосткинской общине – жилые дома.

За сутки совместными усилиями органов власти, ГСЧС, Нацполиции и общественных организаций из приграничных общин эвакуированы 14 человек.

Воздушная тревога в области продолжалась более 12 часов.

Напомним, в Сумской области украинские бойцы разбомбили вражеские укрытия и артиллерию.

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