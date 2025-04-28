Харківщина під обстрілами: пошкоджено житлові будинки та господарства, загинула худоба
Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину. Внаслідок атак за добу були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також загинула велика рогата худоба
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
- 04:30 — Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Вище Солоне
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Тип обстрілу уточнюється.
- 03:08 — Харківський р-н., Нововодолазька громада, с. Мокра Рокитна
Десять БпЛА типу "Шахед" влучили в будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. 22 голови великої рогатої худоби загинули, ще 30 корів отримали поранення.
- 02:30 — Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ, м. Ізюм
Обстріл БпЛА "Герань 2" пошкодив складську та виробничу будівлю.
- 01:03 — Ізюмський р-н., Барвінківська ТГ, м. Барвінкове
Обстріл двома БпЛА типу "Шахед"пошкодив адміністративну будівлю, господарчу споруду, два автомобілі та комбайн.
- 11:20 — Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Відродженівське
Артобстріл знищив приватний будинок та пошкодив дві господарчі споруди.
- 09:03 — Куп'янський р-н., м. Куп’янськ
Влучання FPV-дрону спричинило загоряння легкового автомобіля. Постраждав місцевий лікар, у якого діагностували акубаротравму.
- 08:22 — Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Золочів
Обстріл БпЛА типу "Молнія" спричинив влучання в дорогу.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області, загинула людина.
На Херсонщині через російські обстріли поранені 5 цивільних.