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28 квітня 2025, 09:34

Харківщина під обстрілами: пошкоджено житлові будинки та господарства, загинула худоба

28 квітня 2025, 09:34
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ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
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Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину. Внаслідок атак за добу були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також загинула велика рогата худоба

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

  • 04:30 — Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Вище Солоне

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Тип обстрілу уточнюється.

  • 03:08 — Харківський р-н., Нововодолазька громада, с. Мокра Рокитна

Десять БпЛА типу "Шахед" влучили в будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. 22 голови великої рогатої худоби загинули, ще 30 корів отримали поранення.

  • 02:30 — Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ, м. Ізюм

Обстріл БпЛА "Герань 2" пошкодив складську та виробничу будівлю.

  • 01:03 — Ізюмський р-н., Барвінківська ТГ, м. Барвінкове

Обстріл двома БпЛА типу "Шахед"пошкодив адміністративну будівлю, господарчу споруду, два автомобілі та комбайн.

  • 11:20 — Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Відродженівське

Артобстріл знищив приватний будинок та пошкодив дві господарчі споруди.

  • 09:03 — Куп'янський р-н., м. Куп’янськ

Влучання FPV-дрону спричинило загоряння легкового автомобіля. Постраждав місцевий лікар, у якого діагностували акубаротравму.

  • 08:22 — Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Золочів

Обстріл БпЛА типу "Молнія" спричинив влучання в дорогу.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області, загинула людина.

На Херсонщині через російські обстріли поранені 5 цивільних.

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війна обстріли Харківська область російська армія цивільна інфраструктура
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