Российские БпЛА атаковали Павлоград: погиб мужчина, ранен ребенок

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В воскресенье ночью, 27 апреля, российские войска били по Павлограду на Днепропетровщине ударными дронами. В результате атаки есть жертва и раненый ребенок, поврежденные дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Из-за вражеских обстрелов повреждены два многоквартирных дома и автомобили. Также в одном из зданий возник пожар, который уже ликвидирован.

"В городе Павлоград в результате ночной атаки погиб мужчина и пострадала четырнадцатилетняя девушка", – говорится в сообщении.

В пресс-службе и Днепропетровской областной прокуратуры уточнили, что жертвой российских террористов стал 38-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 26 апреля российские войска обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Враг попал в многоэтажку, погиб мужчина, ранения получили шесть человек.