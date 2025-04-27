Оккупанты сбросили ФАБы на Купянск: есть жертва и 4 раненых

фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера, 26 апреля, оккупанты дважды атаковали Купянск и пригород авиационными бомбами. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще четверо мирных жителей пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 21:30 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой авиабомбами "ФАБ-500".

Из-за авиационного удара повреждены более 10 частных жилых домов, вспыхнул пожар. 60-летние мужчина и женщина получили ранения и ожоги. Оба пострадавших госпитализированы в больницу.

"Около 22:00 враг совершил авиаудар по г. Купянск. Попадание по жилому сектору. Повреждено более 15 домовладений. Погиб 88-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, ночью российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными дронами. В результате погиб мужчина и ранен ребенок, повреждены дома.