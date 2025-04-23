В Харьковской области на мине подорвался автомобиль: полиция открыла уголовное производство

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В Изюмском районе на мине подорвался автомобиль. В результате взрыва водитель погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Событие произошло 22 апреля в городе Балаклея. При движении по лесной дороге водитель наехал на взрывное устройство, предварительно противотанковую мину.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают, что пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесных полосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью.

Напомним, в Харьковской области полиция продолжает эвакуацию жителей с опасных территорий.