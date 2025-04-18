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18 апреля 2025, 12:48

Удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 98, трое – в критическом состоянии

18 апреля 2025, 12:48
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате удара России по Основянскому району Харькова пострадали 87 человек, 17 госпитализировали, трое из них – в очень тяжелом состоянии

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По словам Синєгубова, среди пострадавших шесть детей. 17 человек госпитализированы в городские больницы. Под наблюдением врачей находятся 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка.

Он добавил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб.

Кроме того, повреждены остекление окон и дверь в 20 многоквартирных жилых домах в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. Оккупанты применили по меньшей мере три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Ранее сообщалось об одном погибшем и 74 пострадавших.

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