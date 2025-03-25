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Правоохранители провели на Прикарпатье масштабную операцию, в результате которой разоблачили и задержали организованную группу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

За незаконную торговлю оружием и боеприпасами задержали трех жителей Ивано-Франковской области и одного жителя Днепропетровщины. Фигурантам – 20, 21 и 22 и 32 года.

За полгода они продали целый арсенал вооружения. Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта, во время которых дельцы продали 17 боевых гранат, 4 гранатомета, пулемет ПКМ, 2 автомата Калашникова, несколько тысяч патронов разных калибров и прочее. Стоимость вооружения и взрывчатки составляет около миллиона гривен. Все оружие правоохранители изъяли.

Всего было проведено более 10 обысков по местам жительства фигурантов и в их авто. Во время обысков также изъяли мобильные телефоны, банковские карты, впали в ручные гранаты и револьвер.

Четверым злоумышленникам объявили подозрение. Всех заключили под стражу.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает источник происхождения оружия и других лиц, причастных к его незаконному обращению.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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