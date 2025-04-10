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10 апреля 2025, 03:20

На Закарпатье заблокировали еще один канал сбыта боеприпасов

10 апреля 2025, 03:20
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фото: полиция
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Правоохранители задержали жителя поселка Чинадиево Мукачевского района сразу после сбыта клиенту боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленника удалось задержать, когда он передал очередному клиенту "заказ" – три гранаты с запалами и несколько десятков патронов к автоматическому оружию.

Полицейские изъяли боеприпасы и направили на экспертизу. Устанавливается их происхождение.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. За распространение нелегального оружия 44-летнему мужчине грозит до 7 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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