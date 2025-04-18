За неделю в Харькове родилось 55 малышей
За прошлую неделю в Харькове родилось 55 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Харьковского городского совета.
Так, с 10 по 16 апреля в областном центре Харьковщины появились на свет 55 малышей.
"В целом с начала войны в Харькове появился на свет 7971 ребенок", - говорится в сообщении.
Напомним, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна родить хотя бы два ребенка.
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