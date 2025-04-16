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В МИДе прокомментировали заявление коллеги из Литвы о риске жестокой атаки РФ на Пасху. По словам замминистра, это не анонс, но это предположение, учитывая удары россиян

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Будрис предупреждал, что Россия может устроить еще более жесткую атаку против Украины на Пасху. Это заявление прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, это лишь предположение министра, которого Украина уважает. Однако это именно не анонс, а учитывая то, что Россия наносит удары по Украине. Поэтому на Пасху ничего тоже исключать нельзя, отметил замминистра иностранных дел.

"Понятно, что все более трех лет привыкают к жизни в условиях постоянного террора, но, поверьте, механическое соблюдение правил безопасности может спасти жизнь. Поэтому, пожалуйста, на Пасху и во все остальные дни соблюдайте эти правила безопасности, потому что, действительно, это может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких", - отметил Георгий Тихий.

Напомним, что 4 апреля российские военные атаковали баллистическую ракету Кривой Рог. В результате удара погибли 19 человек, среди них дети.

Уже на Вербное воскресенье, 13 апреля, российские военные нанесли удар по центру Сум. Россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Погибли 35 человек, среди них - 2 детей.