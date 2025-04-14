Під Харковом виявили російську авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула
Неподалік житлового сектору селища Слатине Харківського району місцеві жителі знайшли в землі нерозірвану російську авіабомбу ФАБ-500. Сапери знищили її
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
"Складність роботи саперів полягала в тому, що авіабомба містила в собі підривник й могла у будь-який момент здетонувати", – йдеться у повідомленні.
Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування успішно вилучили смертоносний боєприпас і транспортували його для знешкодження.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські війська вдарили КАБом по селищу Слатине Харківської області. Внаслідок атаки постраждав 63-річний місцевий мешканець.
Росіяни вдарили КАБом по селищу на Харківщині: наслідкиВсі новини »
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