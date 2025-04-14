Під Харковом виявили російську авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула

фото: ДСНС України у Харківській області

Неподалік житлового сектору селища Слатине Харківського району місцеві жителі знайшли в землі нерозірвану російську авіабомбу ФАБ-500. Сапери знищили її

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Складність роботи саперів полягала в тому, що авіабомба містила в собі підривник й могла у будь-який момент здетонувати", – йдеться у повідомленні.

Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування успішно вилучили смертоносний боєприпас і транспортували його для знешкодження.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські війська вдарили КАБом по селищу Слатине Харківської області. Внаслідок атаки постраждав 63-річний місцевий мешканець.