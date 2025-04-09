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09 апреля 2025, 10:52

В Харьковской области осудили предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Купянске

09 апреля 2025, 10:52
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фото: иллюстративное
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Полицейские Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры вручили обвинительный акт 54-летнему мужчине, во время оккупации города добровольно сотрудничавшему с представителями незаконной власти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что во время оккупации Купянска он занял должность "исполняющего обязанности специалиста сектора СЭС" в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района". Выполняя служебные обязанности, мужчина выдавал справки в соответствии со стандартами государства-агрессора, в частности, документы о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям для учебных заведений, отдыха и оздоровления детей.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса завершен, обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Харькову.

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