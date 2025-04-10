В Харьковской области за сутки из-за российских ударов пострадали три человека

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На Харьковщине за прошедшие сутки из-за российских ударов пострадали три человека

Как передает RegioNews, об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Фейсбуке.

В Белом Колодце Чугуевского района из-за удара FPV-дрона пострадала 67-летняя женщина.

В Слобожанском Харьковском районе в результате обстрела пострадала 50-летняя женщина.

В Купянске в результате обстрела на собственном подворье пострадал 64-летний мужчина.

В Ивашках Богодуховского района в результате применения FPV-дрона разрушен частный дом.

Вблизи Гурьева Богодуховского района зафиксировано попадание двух КАБов.

В Павловом Богодуховского района на открытой территории обнаружили БПЛА неизвестного типа.

В Купянске в результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В Шейковке Изюмского района в результате обстрела, предварительно с РСЗО, горели остатки разрушенного хозяйственного сооружения на площади 15 кв. м.

В Благодатке Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены окна, крыша и забор частного домовладения.

В Золочеве Богодуховского района зафиксировано попадание КАБ за пределами села.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло две атаки российских войск. Силы обороны отражали вражеские штурмовые действия недалеко от Загрызового и Новой Кругляковки.

Напомним, в Харьковской области полицейские разоблачили очередную коллаборантку, которая работала на оккупационные власти.