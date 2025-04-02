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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Боевую часть беспилотника обнаружили неразорванным в одном из районов ведения боевых действий.

"Специалисты работали в условиях постоянной опасности, ведь снаряд находился на территории, часто попадающей под атаки со стороны российских войск. Однако в результате отточенных и слаженных действий полицейских, боевую часть беспилотника удалось уничтожить в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсонской области в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250.