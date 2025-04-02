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02 апреля 2025, 16:57

"Принес домой и разрубил топором": на Харьковщине мужчина получил ранения из-за "экспериментов" с опасным предметом

02 апреля 2025, 16:57
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Фото: Нацполиция
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Житель Харьковщины в лесу обнаружил опасный предмет. Однако он не вызвал специалистов, а забрал находку домой

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 2 апреля в Изюме. 62-летний мужчина обнаружил в лесу неизвестный взрывной предмет. Затем он принес это домой и разрубил сокирой. Устройство сдетонировало. Мужчина получил ранения.

"Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. В случае обнаружения неизвестных предметов необходимо вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102"", - призвали правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве мужчина во время прогулки обнаружил гранату. Он сразу позвонил по телефону правоохранителям. Полиция призывает поступать так всегда: не касаться опасного предмета, а вызывать специалистов.

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