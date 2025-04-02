Фото: Нацполиция

Житель Харьковщины в лесу обнаружил опасный предмет. Однако он не вызвал специалистов, а забрал находку домой

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 2 апреля в Изюме. 62-летний мужчина обнаружил в лесу неизвестный взрывной предмет. Затем он принес это домой и разрубил сокирой. Устройство сдетонировало. Мужчина получил ранения.

"Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. В случае обнаружения неизвестных предметов необходимо вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102"", - призвали правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве мужчина во время прогулки обнаружил гранату. Он сразу позвонил по телефону правоохранителям. Полиция призывает поступать так всегда: не касаться опасного предмета, а вызывать специалистов.