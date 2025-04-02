00:58  02 апреля
Залужный объяснил, будет ли он баллотироваться на выборы президента
00:45  02 апреля
Ракетный удар по Сумам 24 марта: в больнице скончался раненый
01:42  02 апреля
Правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря: изъяли более 120 кг "солнечного камня"
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 07:16

Заминированные территории Киевщины: ГСЧС назвала три самых опасных района

02 апреля 2025, 07:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Sipa via AP
Читайте також
українською мовою

На сегодняшний день опасными остаются три района Киевской области: Вышгородский, Броварской и Бучанский

Об этом сообщил заместитель начальника отряда по организации реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киевской области Виталий Фареник во время телемарафона, сообщает RegioNews.

По его словам, работа по разминированию ведется активно. Однако этот процесс может длиться годами, ведь постоянно поступают новые сообщения о подозрительных объектах.

"На сегодняшний день это разминирование является активным. В результате оккупации Киевской области еще заминированы, например, Бучанский, Вышгородский и Броварской районы - это наиболее опасные районы. Эта работа продолжается", - сказал Фареник.

Он отметил, что даже сейчас находят взрывоопасные предметы, в том числе оставшиеся еще со времен Второй мировой войны, что требует длительных усилий для полной расчистки территории.

Напомним, с начала полномасштабной войны саперы ГСЧС и Нацполиции очистили от мин и других взрывоопасных предметов более 2400 квадратных километров территории Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область ГСЧС разминирования война взрывоопасные предметы мина
Украинские бойцы поразили на Харьковщине два российских танка и УАЗ
02 апреля 2025, 06:23
Украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2"
02 апреля 2025, 06:11
В Минобороны рассказали о рекордных потерях россиян в первый месяц весны
02 апреля 2025, 02:05
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Как мужчинам за границей получить паспорт без военно-учетного документа и ВВК
02 апреля 2025, 07:05
На Запорожье вражеский дрон атаковал авто: погиб 45-летний мужчина
02 апреля 2025, 06:57
Большая игра: что Трамп не понял о Путине и его "соглашениях"
02 апреля 2025, 06:54
На Харьковщине мужчина получил 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации
02 апреля 2025, 06:40
Украинские бойцы поразили на Харьковщине два российских танка и УАЗ
02 апреля 2025, 06:23
Украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2"
02 апреля 2025, 06:11
За границу за $5000: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника
02 апреля 2025, 05:46
Эвакуировали всю школу: в Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины
02 апреля 2025, 05:05
В центре Днепра жестоко избили мужчину
02 апреля 2025, 04:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »