Заминированные территории Киевщины: ГСЧС назвала три самых опасных района

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На сегодняшний день опасными остаются три района Киевской области: Вышгородский, Броварской и Бучанский

Об этом сообщил заместитель начальника отряда по организации реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киевской области Виталий Фареник во время телемарафона, сообщает RegioNews.

По его словам, работа по разминированию ведется активно. Однако этот процесс может длиться годами, ведь постоянно поступают новые сообщения о подозрительных объектах.

"На сегодняшний день это разминирование является активным. В результате оккупации Киевской области еще заминированы, например, Бучанский, Вышгородский и Броварской районы - это наиболее опасные районы. Эта работа продолжается", - сказал Фареник.

Он отметил, что даже сейчас находят взрывоопасные предметы, в том числе оставшиеся еще со времен Второй мировой войны, что требует длительных усилий для полной расчистки территории.

Напомним, с начала полномасштабной войны саперы ГСЧС и Нацполиции очистили от мин и других взрывоопасных предметов более 2400 квадратных километров территории Украины.