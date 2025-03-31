24 марта 2025

Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше

Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...