На Херсонщине россияне атаковали беспилотником гражданское авто: ранена женщина
В понедельник, 31 марта, российские захватчики нанесли удар по машине в селе Бургунка Бериславского района. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что в результате этой атаки повреждено транспортное средство и пострадала 45-летняя женщина.
"У нее – взрывная травма, обломочные ранения ноги и руки. Пострадавшая находится под наблюдением медиков", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью российские войска атаковали беспилотником Антоновку под Херсоном. В результате удара пострадали двое местных жителей.
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