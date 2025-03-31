Атака россиян на Харьков: пострадали три человека

фото: Харьковская ОГА

В Харькове ночью 31 марта в результате атаки российских беспилотников типа Shahed пострадали три человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в 02:29 в Харькове в результате попадания БПЛА типа Shahed в здание цеха повреждены остекление окон трех многоквартирных домов, остекление и фасад здания детсада и два автомобиля.

У трех человек диагностированы острая реакция на стресс и ссадины коленного сустава.

Кроме того, в 05:03 в Харькове в результате попадания двух БПЛА типа Shahed в крышу производственного здания и складского здания возникло возгорание.

Напомним, в течение ночи в Харькове произошло шесть взрывов в результате атаки российских беспилотников.

Как известно, в ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.