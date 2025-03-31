Атака росіян на Харків: постраждали троє людей
У Харкові вночі 31 березня внаслідок атаки російських безпілотників типу Shahed постраждали троє людей
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, о 02:29 у Харкові внаслідок влучання БПЛА типу Shahed у будівлю цеху пошкоджені скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитсадка і два автомобілі.
У трьох людей діагностовані гостра реакція на стрес і садна колінного суглобу.
Окрім того, о 05:03 у Харкові внаслідок влучання двох БПЛА типу Shahed в дах виробничої будівлі та складську будівлю виникло загоряння.
Нагадаємо, загалом упродовж ночі у Харкові сталося шість вибухів внаслідок атаки російських безпілотників.
Як відомо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.