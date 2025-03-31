07:10  31 березня
На Чернігівщині помітили родину червонокнижних лосів: відео
03:03  31 березня
На Волині браконьєри підстрелили єгеря та вбили його дружину
00:14  31 березня
Дощовий понеділок: якою буде погода в Україні 31 березня
UA | RU
UA | RU
31 березня 2025, 09:47

Атака росіян на Харків: постраждали троє людей

31 березня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОДА
Читайте также
на русском языке

У Харкові вночі 31 березня внаслідок атаки російських безпілотників типу Shahed постраждали троє людей

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, о 02:29 у Харкові внаслідок влучання БПЛА типу Shahed у будівлю цеху пошкоджені скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитсадка і два автомобілі.

У трьох людей діагностовані гостра реакція на стрес і садна колінного суглобу.

Окрім того, о 05:03 у Харкові внаслідок влучання двох БПЛА типу Shahed в дах виробничої будівлі та складську будівлю виникло загоряння.

Нагадаємо, загалом упродовж ночі у Харкові сталося шість вибухів внаслідок атаки російських безпілотників.

Як відомо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Харків підприємство атака російська армія багатоповерхівка склад
Вночі РФ запустила по Україні балістику та понад 130 ударних дронів: як відпрацювала ППО
31 березня 2025, 09:20
Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 11 безпілотників над Києвом
31 березня 2025, 09:03
Харків під атакою дронів: за ніч прогриміло шість вибухів
31 березня 2025, 07:09
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина
31 березня 2025, 11:17
ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів, — Генштаб
31 березня 2025, 11:00
"Нагріли" руки на укритті: в Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника
31 березня 2025, 10:59
У Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту
31 березня 2025, 10:48
Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
31 березня 2025, 10:48
В Україні активізувалися шахраї, які підмінюють QR-коди у громадських місцях: як захистити себе
31 березня 2025, 10:27
За місяць українська ППО збила понад 4000 російських ракет і дронів
31 березня 2025, 10:20
Росіяни накрили Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджені підприємство та будинки
31 березня 2025, 09:55
Окупанти за добу поранили на Донеччині двох цивільних
31 березня 2025, 09:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »