Атака росіян на Харків: постраждали троє людей

фото: Харківська ОДА

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, о 02:29 у Харкові внаслідок влучання БПЛА типу Shahed у будівлю цеху пошкоджені скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитсадка і два автомобілі.

У трьох людей діагностовані гостра реакція на стрес і садна колінного суглобу.

Окрім того, о 05:03 у Харкові внаслідок влучання двох БПЛА типу Shahed в дах виробничої будівлі та складську будівлю виникло загоряння.

Нагадаємо, загалом упродовж ночі у Харкові сталося шість вибухів внаслідок атаки російських безпілотників.

Як відомо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.