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Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина.

Мужчину 59 лет сотрудники полиции доставили в больницу с минно-взрывной травмой и обломочными ранениями.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. Под огнем вражеской артиллерии и беспилотников находились Херсон, Антоновка, Зеленовка, Садовое.

Четверо человек получили телесные повреждения средней степени тяжести. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.

Также повреждены частные дома, 3 гражданских автомобиля, участок газопровода.

Напомним, вчера вечером, 26 марта, российские кафиры совершили артобстрел Херсона. В Днепровском районе города пострадали два человека. Еще один горожанин попал под удар БпЛА.