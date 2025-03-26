ВСУ уничтожили на Покровском направлении российский "Град"
Украинские защитники показали, как уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" с боекомплектом на Покровском направлении
Об этом сообщило ОСУВ "Хортица" и обнародовало видео боевой работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, передает RegioNews.
Пилоты ударных дронов выследили российский "Град" на огневой позиции и точными ударами FPV-дронов уничтожили его вместе с боекомплектом.
Напомним, Силы обороны уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России. Вертолеты ликвидировали ракетными ударами HIMARS.
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