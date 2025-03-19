В Харькове мужчина поджег автомобиль из-за неправильной парковки

фото: Национальная полиция

В Салтовском районе Харькова мужчина поджег транспортное средство, которое, по его мнению, нарушало правила парковки и вредило благоустройству придомовой территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 52-летнего мужчину. Последний признался, что поджег авто, потому что возмутил способ парковки транспортного средства, которое вредит благоустройству и мешает передвигаться по тротуару.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в Харьковской области россияне ударили по гражданскому авто.