В Харькове работник ТЦК разбил окно в авто и распылил газовый баллончик в сторону водителя
В Харькове человек в военной форме напал на водителя грузовика
Ответный ролик опубликовали в Телеграмм-канале Харьков 1654 Город-герой, передает RegioNews.
На видео видно, как мужчина разбивает стекло в кабине автомобиля, а затем распиливает газ в сторону водителя.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Причины конфликта не сообщаются, но пользователи пишут, что нападающий – работник ТЦК.
Напомним, в Харьковской области будут судить 45-летнего мужчину, который оправдывал и поддерживал российскую агрессию.
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