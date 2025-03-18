На Харьковщине россияне ударили по гражданскому авто: 4 раненых
Во вторник днем, 18 марта, российские войска атаковали гражданский автомобиль в Купянском районе. В результате удара пострадали четверо мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
По предварительным данным, оккупанты атаковали машину между населенными пунктами Купянск и Кондрашовка.
"В результате удара пострадали четыре человека: 46-летняя, 57-летняя женщины и 51-летний, 61-летний мужчины. Потерпевших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще семеро - ранены.
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