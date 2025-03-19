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19 березня 2025, 15:05

У Харкові чоловік підпалив автомобіль через неправильне паркування

19 березня 2025, 15:05
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фото: Національна поліція
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У Салтівському районі міста Харків чоловік підпалив транспортний засіб, який, на його думку, порушував правила паркування та шкодив благоустрою прибудинкової території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 52-річного чоловіка. Останній зізнався, що підпалив авто, тому що обурив спосіб паркування транспортного засобу, який шкодить благоустрою та заважає пересуватись по тротуару.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, на Харківщині росіяни вдарили по цивільному авто.

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