Жительницу Харьковщины будут судить за сотрудничество с оккупантами

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22-летняя жительница Купянского района добровольно сотрудничала с властями РФ во время оккупации Харьковщины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что житель села Кондрашовка в период с августа по сентябрь 2022 года сотрудничала с оккупационными властями РФ и добровольно занимала должность инспекторки по безопасности дорожного движения в незаконном правоохранительном органе, созданном в городе Купянск.

Колаборантка контролировала блокпосты, проверяла документы и осматривала транспорт во временно оккупированном Купянске.

Женщине заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.