Жительку Харківщини судитимуть за співпрацювала з окупантами

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Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що мешканка села Кіндрашівка у період з серпня по вересень 2022 року співпрацювала з окупаційною владою РФ та добровільно обіймала посаду інспекторки з безпеки дорожнього руху в незаконному правоохоронному органі, створеному у місті Куп’янськ.

Колаборантка контролювала блокпости, перевіряла документи та оглядала транспорт у тимчасово окупованому Куп’янську.

Жінці заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню.