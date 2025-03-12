07:10  12 марта
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил троих детей
09:10  12 марта
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
00:06  12 марта
На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 13:03

В Харьковской области будут судить 45-летнего мужчину, который оправдывал и поддерживал российскую агрессию

12 марта 2025, 13:03
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Злоумышленник весной 2022 во время временной оккупации города публично одобрял незаконное пребывание военнослужащих РФ на территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

Также житель Харьковщины оправдывал, поддерживал и признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины, поддерживала незаконные действия РФ против Украины. Всё это он снимал на видео.

Накануне освобождения города Изюм мужчина скрылся вместе с оккупационными войсками на неподконтрольную ВСУ территорию.

Разоблачили в незаконных действиях 45-летнего жителя Изюма работники Изюмского районного управления совместно с работниками Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и Службой безопасности Украины.

Злоумышленнику грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Харькове "Шахед" попал между домами: пострадал человек.

Изюм Харьковская область оккупанты оккупация
Аэроразведчики показали, как ночной бомбер "Вампир" охотится на окупантов на Харьковщине
12 марта 2025, 02:58
В Харькове при пожаре в квартире погибла женщина
12 марта 2025, 00:34
В Харьковской области будут судить мужчину, который во время временной оккупации руководил рынком
10 марта 2025, 13:39
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста
12 марта 2025, 14:04
Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб мужчина
12 марта 2025, 13:57
Российские оккупанты обстреляли Купянск: раненый мужчина
12 марта 2025, 13:44
В Луцке во время минуты молчания будут останавливать транспорт
12 марта 2025, 13:43
В Киеве и Черкасской области задержали еще шестерых поджигателей, выполнявших заказы россиян
12 марта 2025, 13:37
На Запорожье оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль волонтеров
12 марта 2025, 13:35
Мобилизация с нарушениями: должностным лицам ТЦК и ВЛК грозит заключение
12 марта 2025, 13:25
В Украине повысили зарплаты полицейским
12 марта 2025, 13:20
В Киеве зафиксировали еще температурные рекорды
12 марта 2025, 13:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »