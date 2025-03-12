В Харьковской области будут судить 45-летнего мужчину, который оправдывал и поддерживал российскую агрессию

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Злоумышленник весной 2022 во время временной оккупации города публично одобрял незаконное пребывание военнослужащих РФ на территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

Также житель Харьковщины оправдывал, поддерживал и признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины, поддерживала незаконные действия РФ против Украины. Всё это он снимал на видео.

Накануне освобождения города Изюм мужчина скрылся вместе с оккупационными войсками на неподконтрольную ВСУ территорию.

Разоблачили в незаконных действиях 45-летнего жителя Изюма работники Изюмского районного управления совместно с работниками Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и Службой безопасности Украины.

Злоумышленнику грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Харькове "Шахед" попал между домами: пострадал человек.