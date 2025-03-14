Пограничники нанесли удар по технике и позициям оккупантов на Харьковщине
Аэроразведчики ГПСУ продолжают выполнять боевые задания против оккупационных войск
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Недавно бойцы подразделения с помощью FPV-дронов уничтожили три единицы вражеского транспорта, антенну связи, а также нанесли удары по двум позициям захватчиков.
Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в Харьковской области.
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