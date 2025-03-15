Фото: ГСЧС

Ночью россияне атаковали спасателей в Харьковской области. Это произошло тогда, когда они как раз тушили пожар после предыдущего удара оккупантов

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Ночью 15 марта россияне ударили беспилотниками по лицею в городе Богодухов. Загорелась крыша на площади 500 квадратных метров. Повреждены 19 домов и 5 школьных автобусов.

Через час враг нанес повторный удар - уже по спасателям. Была повреждена пожарная автоцистерна. Кроме того, четыре гражданских получили острую реакцию на стресс.

"Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали. Пожар ликвидировали", - сообщили в ГСЧС,

Напомним, ранее Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник говорил о том, что за время полномасштабной войны 100 спасателей погибли. Также еще 430 получили ранения – среди них много саперов.