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15 марта 2025, 14:50

В Харьковской области россияне дважды атаковали спасателей

15 марта 2025, 14:50
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Фото: ГСЧС
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Ночью россияне атаковали спасателей в Харьковской области. Это произошло тогда, когда они как раз тушили пожар после предыдущего удара оккупантов

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Ночью 15 марта россияне ударили беспилотниками по лицею в городе Богодухов. Загорелась крыша на площади 500 квадратных метров. Повреждены 19 домов и 5 школьных автобусов.

Через час враг нанес повторный удар - уже по спасателям. Была повреждена пожарная автоцистерна. Кроме того, четыре гражданских получили острую реакцию на стресс.

"Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали. Пожар ликвидировали", - сообщили в ГСЧС,

Напомним, ранее Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник говорил о том, что за время полномасштабной войны 100 спасателей погибли. Также еще 430 получили ранения – среди них много саперов.

"Минно-взрывные травмы имеют очень тяжелые последствия, и восстановление после таких ранений очень сложное, долговременное и дорогостоящее", - подчеркнул глава ГСЧС.

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