Фото: ГСЧС

За время полномасштабной войны из-за российской агрессии погибли 100 спасателей. Также есть много раненых

Об этом рассказал Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник в интервью Укринформ, передает RegioNews.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Украине 100 спасателей погибли. Еще 430 были ранены. Андрей Данник отметил, что среди раненых большое количество саперов.

"Минно-взрывные травмы имеют очень тяжелые последствия, и восстановление после таких ранений очень сложное, долговременное и дорогостоящее", - подчеркнул глава ГСЧС.

Он также добавил, что этих людей следует сохранить любыми способами. Следует сделать так, чтобы они передали свой опыт молодым офицерам, сержантам, которые, соответственно, готовятся к этой работе.

Справка. По данным ООН, в январе 2024 года россияне убили 158 гражданских украинцев. Еще 483 были ранены. Всего за время полномасштабной войны в Украине погибли 10 тысяч 378 человек. 19 тысяч 632 человека пострадали. Больше всего пострадавших из-за оружия взрывного действия, а также мин и взрывоопасных предметов.