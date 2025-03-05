В Херсонской области из-за атаки дрона погиб мужчина
В среду, 5 марта, в поселке Антоновка Херсонской области российские военные из дрона убили мужчину
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Отмечается, что ориентировочно в 14:30 российские оккупанты ударили из БпЛА по Антоновке.
В результате сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель.
Сегодня днем российские войска атаковали с беспилотников Днепровский район Херсона. Ранения получила 70-летняя женщина.
Напомним, в среду ночью, 5 марта, российские захватчики нанесли удар по Херсону . Из-за вражеского артобстрела погиб мужчина.
Россияне атаковали с дрона Херсон: ранена женщинаВсе новости »
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